U ČETVRTAK ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA UZ PROMENLJIVU OBLAČNOST

U četvrtak u Kruševcu znatno toplije od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intevalima. Kasnije popodne i uveče kiša. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 19°C.

U petak zahlađenje sa kišom koja popodne i uveče prelazi u susnežicu i sneg, najpre na severu i zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ujutru ispod normale u naglom porastu i popodne iznad normale. Jutarnja temperatura od 4°C do 10°C biće ujedno i maksimalna na severu Srbije. Sredinom dana temperatura od 4°C do 16°C.

U subotu hladnije sa snegom u centralnim i južnim krajevima, a na severu suvo uz razvedravanje po Vojvodini. U nedelju na severu sunčano, a na jugu Srbije oblačno sa snegom. U ponedeljak suvo sa mrazem ujutru.