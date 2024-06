U ČETVRTAK SUNČANO I TOPLIJE, ZA VIKEND TEMPERATURE PREKO 35°C

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i toplije sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 31°C.

U petak pretežno sunčano i još toplije uz vrućinu tokom dana sa slabim lokalnim razvojem oblaka. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 26°C.

Za vikend pretežno sunčano uz vrućinu sa dnevnom temperaturom do 35°C u subotu, a u nedelju ponegde do 37°C. U nedelju krajem dana su mogući ređi lokalni pljuskovi. U ponedeljak i utorak se očekuje postepeno osveženje sa mogućim lokalnim pljuskovima, najpre na severu Srbije prema današnjoj prognozi.