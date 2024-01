SUTRA U KRUŠEVCU UJUTRU MRAZ, PREKO DANA TOPLIJE, MAKSIMALNA TEMPERATURA 9°C

U sredu u Kruševcu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u utorak. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna oko 9°C.

U četvrtak ujutru mraz i moguća pojava magle, posebno po kotlinama zapadne i južne Srbije. Tokom dana pretežno sunčano. Uveče naoblačenje na severu Srbije sa pojavom slabe kiše krajem dana. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 6°C do 12°C. Uveče slaba kiša na severu. Temperatura u 22h od 1°C do 6°C.

U petak malo hladnije uz moguću pojavu slabe kiše i susnežice ujutru i prepodne u centrlanim i južnim predelima. U subotu, nedelju i ponedeljak znatno toplije od proseka i preovlađujuće suvo.