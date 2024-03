SUTRA U KRUŠEVCU TOPLIJE, TEMPERATURA OD 1°C DO 18°C

U utorak u Kruševcu toplije sa sunčanim periodima. Kasnije popodne naoblačenje i uveče mogujća kiša. Vetar umeren istočni. Pritisak u opadanju. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna 18°C.

U sredu toplo i veoma vetrovito sa sunčanim intervalima. Duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu olujne jačine sa udarima i preko 100 km/h. Krajem dana naoblačenje sa kišom zahvata jugozapadne predele. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 18°C do 22°C, u Negotinu svežije, oko 14°C. Uveče kiša na jugozapadu, a nakon ponoći i u ostalim krajevima na putu od jugozapada ka severoistoku. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

U četvrtak kišni oblaci odlaze na severoistok uz sunčane periode tokom dana. U petak i za vikend sve toplije, ponegde preko 25°C u subotu i nedelju.