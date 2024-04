SUTRA U KRUŠEVCU SUNČANO I VEOMA TOPLO DO 27°C

U subotu u Kruševcu sunčano i još toplije uz malo oblaka popodne i uveče. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 27°C.

U nedelju pretežno sunčano i toplo. Nešto oblaka biće u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 20°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, od 26°C do 29°C. Na zapadu Srbije toplije, a nešto svežije u Timočkoj Krajini, oko 23°C u Negotinu. U ponedeljak i utorak će duvati umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U utorak vrlo toplo uz temperature od 26°C do 30°C tokom dana. U sredu se očekuje zahlađenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, prema današnjoj prognozi.