SUTRA U KRUŠEVCU PROMENLJIVO OBLAČNO SA KIŠOM, MAKSIMALNO DO 15°C

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 15°C.

U sredu još malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom, a na planinama iznad 1200 mnv sa snegom. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak oko normale sa tendencijom porasta. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 7°C, a maksimalna od 9°C do 13°C. Uveče ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U četvrtak i petak u većini predela suvo, jutro hladno i ponegde sa slabim mrazem u petak. Za vikend suvo i postepeno toplije.