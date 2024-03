SUTRA U KRUŠEVCU MANJE OBLAKA, TEMPERATURA DO 15°C

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša popodne. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 15°C

U subotu naoblačenje sa kišom zahvata zapadne predele i širi se tokom dana na severne i centralne krajeve, dok na istoku i jugoistoku ostaje suvo do večernjih sati. Duvaće slab jugoistočni i južni, a popodne severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče i u noći ka nedelji kiša, osim na istoku. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U noći ka nedelji kiša zahvata većinu krajeva. U nedelju se kišna zona premešta ka jugu Srbije, a na severu nastupa razvedravanje uz umeren severozapadni vetar. U ponedeljak pretežno sunčano i znatno toplije uz umereno naoblačenje popodne koje dolazi sa zapada. U utorak oblačno sa kišom i malo svežije.