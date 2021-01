RHMZ: SEZONSKA VREMENSKA PROGNOZA

U periodu od 25.01.2021. do 31.01.2021. godine u celoj Srbiji predviđa se da će srednje nedeljne temperature vazduha i nedeljne količine padavina biti iznad višegodišnjeg proseka (refererentni klimatološki prosek u periodu 1981-2010). Drugim rečima, celoj Srbiji se toplije i vlažnije vreme za ovo doba godine. Jutarnje temperature vazduha imaće vrednosti u intervalu od -4°C do 2°C, najviše dnevne od 5°C do 10°C. Nedeljna suma padavina biće u intervalu od 15 mm do 25 mm, u brdovito-planinskim predelima lokalno i do 45 mm.

U periodu od 01.02.2021 do 07.02.2021. godine u celoj Srbiji se prognozira da će srednje nedeljne temperature vazduha i nedeljne količine padavina biti iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Drugim rečima, ima izgleda da u celoj Srbiji bude toplije u vlažnije vreme za ovo doba godine. Jutarnje temperature vazduha imaće vrednosti u intervalu od -2°C do 3°C, a najviše dnevne od 5°C do 10°C.

U periodu od 08.02.2021 do 14.02.2021. godine u celoj Srbiji ima izgleda da će srednje nedeljne temperature vazduha biti iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Nedeljne sume padavina u većem delu Srbije zadržavaće se u granicama, dok će na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini biti iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Drugim rečima, ima izgleda da u većem delu Srbije bude toplije i prosečno vlažno, a na severu Vojvovine i u Negotinskoj Krajini toplije i vlažnije vreme za ovo doba godine. Jutarnje temperature vazduha imaće vrednosti u intervalu od -2°C do 3°C, a najviše dnevne od 5°C do 10°C, na zapadu Srbijie i do 12°C.

Gledano u celini, u celoj Srbije srednja februarska srednja dnevna temperatura vazduha trebala biti za 1,0°C oko 2,0°C iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Istovremeno, u većem delu Srbije predvidja se da bi februarska suma padavina trebala da bude iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Drugim rečima, u celoj Srbiji februar bi trebao blaži (topliji) i vlažniji mesec za ovo doba godine. Vrednost srednje februarske srednje dnevne temperature vazduha bila bi u intervalu od 3°C do 6°C, a u brdovito-planinskim predelima od -2°C do 2°C. U većem delu Srbije očekuje se februarska suma padavina u intervalu od 40 mm do 50 mm, lokalno i do 75 mm, a u brdovito-planinskim predelima od 60 mm do 80 mm, lokalno i do 100 mm.

U većem delu Srbije ima izgleda da bi mart trebao biti blaži (topliji) i prosečno vlažan mesec. Vrednost srednje martovske srednje dnevne temperature vazduha u celoj Srbiji bi trebala od 0,5°C do 1,5°C iznad višegodišnjeg proseka (1981-2010). Vrednost srednje martovske srednje dnevne temperature vazduha bila bi u intervalu od 7°C do 10°C, a u brdovito-planinskim predelima od 2°C do 5°C. U celoj Srbiji očekuje se martovska suma padavina u intervalu od 25 mm do 40 mm, lokalno i do 60 mm, a u brdovito-planinskim predelima od 50 mm do 60 mm, lokalno i do 90 mm.

U celoj Srbiji ima izgleda da bi april trebao biti topliji i prosečno vlažan mesec. U celoj zemlji bi srednja aprilska srednja dnevna temperatura vazduha trebala biti za 0,5°C do 1,0°C iznad

višegodišnjeg proseka (1981-2010). Vrednost srednje aprilske srednje dnevne temperature vazduha bila bi u intervalu od 13°C do 16°C, a u brdovito-planinskim predelima od 5°C do 9°C. U celoj Srbiji očekuje se aprilska suma padavina u intervalu od 30 mm do 50 mm, lokalno i do 60 mm, a u brdovito-planinskim predelima od 60 mm do 80 mm, lokalno i do 90 mm.