RASINSKI OKRUG DRUGI PO BROJU SLUČAJEVA OBOLJENJA SLIČNIH GRIPU

Prethodne dve godine smo u decembru imali vanredna stanja zbog pandemije kovida, a sada su domove zdravlja napunile neke “standardne bolesti” poput gripa, respiratornih ili stomačnih virusa… Kako je saopštio Institut “Batut”, u poslednjih nedelju dana novembra registrovano je blizu 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu, dok smo u istom periodu zvanično imali skoro duplo manje registrovanih slučajeva korona virusa.

Kako je saopštio Institut “Batut”, u nedelji od 21. do 27. novembra registrovan je 6.901 slučaj oboljenja sličnih gripu, dok smo u istom periodu zvanično imali 3.958 registrovanih slučajeva korona virusa. Za tih nedelju dana, prema podacima “Batuta”, prijavljeno je i 19.177 slučajeva akutnih respiratornih infekcija (ARI). Na udaru respiratornih infekcija najviše su na udaru bili najmlađi, od nule do četiri godine, a zatim deca vrtičkog i školskog uzrasta, od pet do 14 godina. Okruzi u kojima je zabeležena najviša stopa incidencije su Braničevski, Rasinski i Jablanički okrug – rekli su iz “Batuta”.

Osnovni simptomi su povišena temperatura, umor, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima. Temperatura može biti izrazito visoka, često i iznad 40 stepeni pogotovu u prvim danima. Takođe, mogu se javiti i povraćanje ili stomačni problemi. Uobičajeni simptomi su bol u grlu, zapušen nos i suv nadražajni kašalj.