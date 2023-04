PRVA DEONICA MORAVSKOG KORIDORA BIĆE OTVORENA U SUBOTU

Prva deonica Moravskog koridora, od Pojata do predgrađa Kruševca, u dužini od oko 17 kilometara biće otvorena u subotu, najavio je ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić

Deonica od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a njen završetak će omogućiti da se Кruševac skoro priključi na autoput Beograd–Niš. Puštanjem u saobraćaj ove trase značajno će se skratiti vreme putovanja, pa će se od Beograda do Kruševca stizati za svega 90 minuta, pola sata brže nego dosad. Do kraja septembra ili oktobra, kako je dodao Vesić, biće završeno dodatnih 10 kilometara do Кoševa, tako da će Кruševac u potpunosti biti priključen na glavnu saobraćajnicu.

Završetkom kompletnog Moravskog koridora, koji je planiran 2025, povezaće se Čačak i Pojate, odnosno Koridor 10 i 11 u dužini od ukupno 112,3 kilometara. Ovaj prvi srpski „pametni“ autoput biće pokriven telekomunikacionom infrastrukturom duž cele trase, pa će vozači će u realnom vremenu biti obaveštavani o udesima, vremenskim (ne)prilikama, zastojima, odbačenim predmetima… Ministar infrastrukture Goran Vesić naveo je da kada Srbija bude saobraćajno povezana, to ne znači samo da će ljudi biti bliži jedni drugima već da ćemo u svim mestima koja se nalaze na novim putevima i železničkim prugama imati više investicija.

„To znači više radnih mesta, bolji životni standard, razvoj turizma. Dužina Moravskog koridora je nešto više od 110 kilometara i on povezuje dva autoputa, a to su autoput Beograd – Niš kod petlje Pojate i autoput „Miloš Veliki“, kod petlje Preljina. Između se nalazi nekoliko mesta: Ćićevac, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i na ovom potezu živi oko pola miliona ljudi“, naveo je ministar Vesić. Vesić je istakao da je Moravski koridor najširi i prvi „pametni“ autoput u našoj zemlji.

„U budućnosti vožnja „pametnim“ putevima, pomoću napredne tehnologije, biće lakša, jer će vozila moći da „čitaju“ saobraćajne znake i usporavati brzinu, pa tako vozači neće moći da voze prebrzo, već koliko je propisano. Ukoliko se desi saobraćajna nesreća, sva vozila koja nailaze automatski će usporavati brzinu kako se ne bi stvarale gužve i na taj način ćemo smanjiti broj saobraćajnih nezgoda i omogućiti komforniju vožnju“, objasnio je Vesić.

Moravski koridor biće i najširi u Srbiji sa ukupnom širinom od 30 metara, što je za blizu dva metra šire od ostalih, a projektovana maksimalna brzina biće 130 kilometara na sat.