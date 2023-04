METEOS: MALO TOPLIJE, UZ SLAB DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

U četvrtak jutro hladnije, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana neznatno toplije nego u sredu sa više sunčanih sati uz slab dnevni razvoj oblaka. Temperatura je ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C u Dimitrovgradu do 18°C u Negotinu i Zaječaru. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 10°C.

U četvrtak u Kruševcu jutro hladno, a tokom dana neznatno toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, maksimalna oko 16°C. Uveče suvo.

U petak jutro hladno, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 18°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U subotu i nedelju sunčani periodi uz dalji porast temperature. Biće malo nestabilnije uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili sa ponekim lokalnim pljuskom.