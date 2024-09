Tom prilikom, u terminu od 8 do 17 časova, u zdravstvenim ustanovama će se obavljati besplatni stomatoloških pregledi, i to za trudnice, porodilje (do godina dana), starije od 65 godina i decu, odnosno mlade do 18 godina, odnosno studente do 26 godina.

Navedenim kategorijama građana biće obavljen stomatoloških pregled, a po potrebi i intervencije, odnosno popravka, vađenje ili lečenje zuba.