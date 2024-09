U SUBOTU TOPLO, TEMPERATURA 32°C, U NEDELJU 15°C, U PONEDELJAK 18°C

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i istočni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 32°C.

U nedelju u Kruševcu zahlađenje sa kišom. Vetar umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 15°C, popodne u padu. Uveče slaba kiša.

U ponedeljak u Srbiji hladno uz prestanak padavina ujutru na zapadu i jugu Srbije i razvedravanje sa sunčanim periodima tokom dana u svim krajevima. Na visokim planinama iznad 1400 mnv će osvanuti snežni pokrivač do 5 cm. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U utorak u Srbiji vrlo hladno jutro, ponegde blizu 0°C, a tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. U sredu i četvrtak još toplije.