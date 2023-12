U PETAK PREPODNE OBLAČNO SA SLABIM SNEGOM, POPODNE SUVO

U petak u Kruševcu oblačno i hladno sa slabim snegom i susnežicom ujutru i pre podne, a popodne suvo uz delimično razilaženje oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -1°C, a maksimalna do 3°C.

U subotu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Dnevna temperatura za par stepeni veća nego u petak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče suvo i mraz. Temperatura u 22h od -3°C do 0°C.

U nedelju prolazno naoblačenje koje dolazi sa severozapada može uzrokovati ređu pojavu kratkotrajne kiše ili susnežice, a na planinama sneg popodne. Prva tri dana iduće sedmice postepeno toplije.