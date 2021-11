POVRATAK NAPRETKA U PRVIH PET NA TABELI

U jednoj od poslednjih utakmica 15. kola Superlige Srbije, fudbaleri kruševačkog Napretka su pobedili Metalac u Gornjem Milanovcu, rezultatom 3:2.

Tim iz Kruševca je posle mesec i po dana upisao superligašku pobedu. Za Metalac je ovo bio peti uzatopni poraz.

Čarapani su u prvom poluvremenu uspeli da stignu do 2:0, pošto su do 40. minuta pogađali Tomić i Kerkez. Do kraja sadržajnig poluvremena viđena su još dva gola – po jedan na obe strane. Prvo je Krajišnik iskoristio gužvu u kaznenom prstoru i smanjio prednost gostiju, da bi slavlje publike u Gornjem Milanovcu prekinuo Đorđe Jovanović. Dramu je doneo novi pogodak domaćeg tima. Naime, već na startu drugog dela, u 49. minutu, Stojić je doneo Metalcu 2:3. Ipak, do kraja utakmice mreže su mirovale, a bodovi stigli u Kruševac.

Nakon 15. odigranih utakmica u jesenjem delu prvenstva u okviru Super lige, Napredak je na petoj poziciji sa 23 boda, koliko ima i novosadska Vojvodina, ali sa utakmicom manje.