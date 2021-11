METEOS: U KRUŠEVCU U ČETVRTAK VEOMA TOPLO

U četvrtak vetrovito i vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost. Biće i sunčanih intervala, posebno na jugu Srbije. Oblačnost postepeno jača na severu Srbije i kiša se može očekivati popodne, najpre na severu Vojvodine, a zatim i u većem delu severne Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujni sa udarima do 110 km/h u toku prepodneva. Krajem dana vetar u slabljenju. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C na jugu do 16°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 20°C do 26°C, u Negotinu oko 17°C. Uveče kiša na severu Srbije, obilnija po Vojvodini. Temperatura u 22h od 10°C do 16°C.

U četvrtak u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 16°C.

U petak na severu i zapadu Srbije hladnije sa kišom, a u istočnim i južnim predelima suvo i vrlo toplo za ovo doba godine uz maksimalne temperature iznad 20°C, dok će na severu Vojvodine biti 10.-ak stepeni svežije u odnosu na jug Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni na severu, a na jugu Srbije slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine do 24°C na jugu Srbije.

U subotu još malo hladnije na zapadu i severu Srbije uz slabu kišu u prvom delu dana. Na istoku i jugu suvo i relativno toplo. U nedelju suvo i toplije u svim krajevima sa sunčanim periodima.

U ponedeljak popodne na severu Srbije naoblačenje sa kišom, a na jugu vrlo toplo. U utorak zahlađenje i prolazna kiša u svim krajevima.