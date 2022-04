PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 14.04.2022.

U četvrtak, 14. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Grevci;

od 08.30 do 15.30 delovi naseljenih mesta Donji Stepoš, Lipovac i Zdravinje;

od 09.00 do 13.00 delovi naseljenih mesta Parunovac, Kapidžija i Preštip;

od 08.30 do 14.30 naseljena mesta Mađare, Maćija, Braljina, Maletina i Cerovo u opštini Ražanj;

od 08.00 do 14.00 naseljeno mesto Bobote, opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 13.30 naseljena mesta: Mrmoš, Laćisled, Donji Stupanj, Gornji Stupanj i Garevina u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Trećak i Ribare u opštini Brus;

od 09.00 do 10.00 deo naseljenog mesta Radmanovo u opštini Brus;

od 09.45 do 10.30 deo naseljenog mesta Brus (oko pijace);

od 11.00 do 12.00 deo naseljenog mesta Tršanovci u opštini Brus;

od 12.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Brzeće u opštini Brus.