METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE, TEMPERATURA DO 23°C

U četvrtak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i još toplije nego u sredu. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 20°C u Negotinu do 25°C u Prijepolju. Uveče vedro i toplije nego prethodnih noći. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplije nego u sredu. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 23°C.

U petak još toplije uz duže sunčane periode i malo oblaka na severu Srbije. Krajem dana naoblačenje na severu Vojvodine. Vetar slab južnih pravaca, a krajem dana na severu Srbije u skretanju na severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 22°C na severu Vojvodine do 26°C u centralnoj i južnoj Srbiji.

Za vikend i početkom iduće sedmice svakim danom hladnije uz oblačnije vreme sa povremenom kišom.