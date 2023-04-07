TOKOM PROLEĆNOG RASPUSTA NE SAOBRAĆAJU ĐAČKI POLASCI

Od ponedeljka 10. do utorka 18. aprila 2023. godine, zbog đačkog raspusta, neće raditi sledeći đački polasci:
|Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310
|Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340
|Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 i 1305
|Žabare – Kruševac u 1235 i 1330
|Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215
|M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240
|Kruševac – Kamenare u 1030
|Kamenare – Kruševac u 1115
|Kruševac – Đunis – Sušica u 1330
|Sušica – Kruševac u 1430
|Kruševac – Buci u 0610
|Buci – Kruševac u 0645
|Spomenik – Šumice u 1230
|Šumice – Spomenik u 1245
|Spomenik – Dedina u 1310
|Dedina – Spomenik u 1325
|Makršane – Kruševac u 0705
|Kruševac – Izbenica u 1045
|Izbenica – Kruševac u 1200
|Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230
|„Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245
|Kruševac – Sezemča u 1315
|Sezemča – Kruševac u 1400
|Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145
|Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215
|V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315
|Srndalje – V. Šiljigovac u 1250
|Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400
|Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520
|Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615
|Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715
|Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730
|Spomenik – Ravnjak u 1245
|Ravnjak – Spomenik u 1300
|Kruševac – Bela Voda u 1310
|Bela Voda – Kruševac u 1340
|Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 1250
|Sebečevac – Kruševac u 1410
|Kruševac – Velika Vrbnica u 1230
|Velika Vrbnica – Kruševac u 1300
|Kruševac – Brajkovac u 1515
|Lazarevac – Kruševac u 0550
|Aleksandrovac – Kruševac u 1300
|Šanac – Jasika u 0705
IZMENE:
|Kruševac – Globare u 0605 i 1230, ne svraća u Šašilovac
|Kruševac – Parcane u 2000, ne svraća u Globare
|Parcane – Kruševac u 0555 i 1140, ne svraća u Globare
|Kruševac – Kamenare u 0645 i 1200, ne ide u Konjuh
|Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620, ne ide u Lazarevac i Komorane
|Kruševac – Lazarevac u 1055, ne svraća u Komorane
|Kruševac – Buci u 1315 i 1845, svraćaju u Trmčare
|Kruševac – Globoder u 0615 i 1130, svraćaju u Mačkovac
|Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155, ide do Pasjaka
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