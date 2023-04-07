TOKOM PROLEĆNOG RASPUSTA NE SAOBRAĆAJU ĐAČKI POLASCI

Društvo, Vesti

Od ponedeljka 10. do utorka 18. aprila 2023. godine, zbog đačkog raspusta, neće raditi sledeći đački polasci:

Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310 Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340
Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 i 1305 Žabare – Kruševac u 1235 i 1330
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240
Kruševac – Kamenare u 1030 Kamenare – Kruševac u 1115
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 Sušica – Kruševac u 1430
Kruševac – Buci u 0610 Buci – Kruševac u 0645
Spomenik – Šumice u 1230 Šumice – Spomenik u 1245
Spomenik – Dedina u 1310 Dedina – Spomenik u 1325
Makršane – Kruševac u 0705
Kruševac – Izbenica u 1045 Izbenica – Kruševac u 1200
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245
Kruševac – Sezemča u 1315 Sezemča – Kruševac u 1400
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215
V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315 Srndalje – V. Šiljigovac u 1250
Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615
Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715 Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730
Spomenik – Ravnjak u 1245 Ravnjak – Spomenik u 1300
Kruševac – Bela Voda u 1310 Bela Voda – Kruševac u 1340
Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 1250 Sebečevac – Kruševac u 1410
Kruševac – Velika Vrbnica u 1230 Velika Vrbnica – Kruševac u 1300
Kruševac – Brajkovac u 1515 Lazarevac – Kruševac u 0550
Aleksandrovac – Kruševac u 1300
Šanac – Jasika u 0705

IZMENE:

Kruševac – Globare u 0605 i 1230, ne svraća u Šašilovac
Kruševac – Parcane u 2000, ne svraća u Globare
Parcane – Kruševac u 0555 i 1140, ne svraća u Globare
Kruševac – Kamenare u 0645 i 1200, ne ide u Konjuh
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620, ne ide u Lazarevac i Komorane
Kruševac – Lazarevac u 1055, ne svraća u Komorane
Kruševac – Buci u 1315 i 1845, svraćaju u Trmčare
Kruševac – Globoder u 0615 i 1130, svraćaju u Mačkovac
Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155, ide do Pasjaka

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