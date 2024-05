NESTABILNO I U PETAK, TEMPERATURA DO 28°C

U petak u Kruševcu duži sunčani periodi pre podne, a popodne razvoj oblaka koji mogu usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom na širem gradskom području. Vetar slab južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 28°C.

U subotu toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka koji mogu usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

U nedelju i ponedeljak vrlo toplo na jugu Srbije, a malo niža i prijatnija temperatura na severu. Tokom dana sunčani periodi, ali nestabilno uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove u toku popodneva. Dnevna temperatura malo iznad 30°C u centralnim i južnim predelima, a na severu malo ispod 30°C.