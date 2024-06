NASTAVLJA SE VRUĆINA, POPODNE NESTABILNO SA MOGUĆIM PLJUSKOVIMA

U ponedeljak u Kruševcu i dalje vrućina, ali uz par stepeni manju temperaturu. Tokom dana sunčani periodi i nestabilno uz razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 32°C. Uveče moguća pojava kiše i lokalnih pljuskova.

U utorak pretežno sunčano i toplo, ali uz razvoj oblačnosti sa jugozapada u popodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom popodne, pre svega na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, do kraja dana i u ostalim predelima. Na severu Srbije će biti prijatnija temperatura, a na jugu ostaje vrućina. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 21°C, a maksimalna od 30°C na severu do 33°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura u 22 sata od 18°C do 22°C.

U sredu prepodne sa sunčanim periodima, a popodne jači razvoj prolazne oblačnosti i nestabilno sa pojavom kiše ili lokalnih pljuskova. U četvrtak pretežno sunčano prepodne uz formiranje prolazne oblačnosti tokom dana sa kišom povremeno ili pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje. U petak vrlo toplo, pretežno sunčano i suvo, a u subotu ponovo nestabilno vreme sa pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom.