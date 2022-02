MINISTARSTVO RASPISALO JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za lokalne samouprave za energetsku efikasnost, koji će trajati 15 dana.

Nakon što je Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo javni poziv za lokalne samouprave za energetsku efikasnost, opštine i gradovi raspisaće svoje javne pozive za građane i preduzeća koja će raditi zamenu stolarije. Ministarstvo je ove godine obezbedilo 250 miliona evra samo za zamenu stolarije i solarne panele. Lokalne samouprave su u svojim budžetima takođe obezbedile novac za ovaj posao.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je podsetila da je visina subvencije 50 procenata i da će u najnerazvijenim opštinama ministarstvo učestvovati sa 70 procenata sredstava u zameni stolarije. Navela je da se razgovaralo sa centrima za socijalni rad da za socijalno ugrožena domaćinstva, koja su i energetski siromašna, Ministarstvo pokuša da jednim delom učestvuje u zameni stolarije. “Ukoliko budemo uspeli to i da uradimo na nacionalnom nivou uspećemo da uštedimo proizvodnju jedne termoelektrane, a to je 15-20 procenata naše potrošnje. To za Srbiju znači da može da ima mnogo manju emisiju štetnih gasova i da bude na nivou onih država koje polako kreću da postanu energetski nezavisne”, istakla je Mihajlovićeva.