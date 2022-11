METEOS: ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA U PETAK

U petak znatno toplije od proseka uz sunčane intervale pre podne i umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a u južnom Banatu pojačan. Vetar će doprineti boljem kvalitetu vazduha. Popodne dolazi do naoblačenja na severu i zapadu Srbije gde se kasnije uveče očekuje kiša. Pritisak ujutru oko normale i u opadanju i popodne ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 18°C na severu Vojvodine do 24°C u Valjevu. Kasno uveče je moguća kiša na zapadu i severozapadu Srbije. Temperatura u 22 sata od 11°C do 17°C.

U petak u Kruševcu znatno toplije od proseka uz duže sunčane periode. Vetar slab do umeren južni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 23°C. Uveče suvo.

U subotu oblačno i svežije sa povremenom kišom, osim na istoku i jugositoku Srbije gde će biti suvo i toplije. Vetar pre podne umeren jugoistočni i istočni, a popodne na severu u skretanju na severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine do 20°C u Vranju i Pirotu.

U nedelju i ponedeljak svežije uz povremenu slabu kišu, osim na severu Srbije gde bi preovlađivalo suvo vreme. U utorak i sredu duži sunčani periodi i malo toplije.