METEOS: VRLO TOPLO, DO 30°C, POPODNE NAOBLAČENJE

U utorak naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu Vojvodine, a sredinom dana i na zapadu Srbije. Popodne se ovo naoblačenje širi na centralne i južne krajeve uz moguće lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom. Pre naoblačenja, u centralnim i južnim krajevima sunčano i vrlo toplo u prvom delu dana, a na severu zahlađenje. Vetar ujutru slab južni, a zatim na severu u skretanju na umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C u Požegi do 18°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 24°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče povremena kiša i pljuskovi, kao i u noći ka sredi. Temperatura u 22 sata od 16°C do 20°C.

U utorak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo, a kasnije popodne naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab južni, a uveče severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 30°C. Uveče kiša. Temperatura u 22 sata oko 20°C.

U sredu hladnije sa kišom pre podne u centralnim, istočnim i južnim krajevima, a po Vojvodini razvedravanje. Popodne se razvedrava i u centralnim predelima. Vetar umeren do pojačan severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna dnevna od 19°C do 23°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U četvrtak vrlo hladno jutro, a tokom dana sunčano i toplije nego u sredu za oko 5, 6°C. U petak i za vikend sunčano i sve toplije, u petak do 30°C, a u subotu malo iznad 30°C.