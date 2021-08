METEOS: VEĆ U UTORAK POPODNE MOGUĆE OSVEŽENJE

U utorak dolazi do osveženja sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima na severu i zapadu Srbije koje se popodne širi na ostale krajeve. Temperatura na severu Srbije u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na ponedeljak, dok na jugu Srbije ostaje vrućina do popodnevnih sati, kada i tamo počinje da opada temperatura. Vetar na severu umeren do pojačan severni i severozapadni, a na jugu Srbije ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne umeren severni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C na juguSrbije do 24°C u Vršcu i Beogradu, a maksimalna od 24°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije i u Timočkoj Krajini, ali i tamo u padu popodne.

U utorak u Kruševcu sunčano i vrućina u prvom delu dana, a popodne razvoj oblaka sa mogućim lokalnim pljuskovima i osveženjem. Vetar pre podne slab južni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 32°C.

U sredu u svim krajevima znatno svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 23°C na severu do 28°C na jugu Srbije.

U četvrtak nakon svežeg jutra, u toku dana sunčano i prijatno toplo sa slabim lokalnim razvojem oblaka popodne. Dnevna temperatura ispod 30°C.

U petak i za vikend sunčano i sve toplije, pa bi u subotu i nedelju ponovo bilo iznad 30°C u svim krajevima, a u nedelju do 35°C.