METEOS: UJUTRU SLABA KIŠA, POPODNE PROMENLJIVO OBLAČNO

U noći između nedelje i ponedeljka prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom koje se premešta od severa ka jugu Srbije. U ponedeljak na severu jutro hladno uz delimično razvedravanje, a u centralnim i južnim predelima slaba kiša koja prestaje sredinom dana. Popodne svugde suvo sa promenljivom oblačnošću i svežije od proseka za početak oktobra. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata od 10°C do 14°C.

U ponedeljak ujutru i pre podne u Kruševcu slaba kiša, a popodne suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U utorak malo hladnije od proseka i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vrlo malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Od srede pretežno sunčano i sve toplije tokom dana uz hladna jutra.