METEOS: U NEDELJU SVEŽIJE SA PROLAZNOM KIŠOM

U nedelju svežije sa prolaznom kišom ujutru koja brzo odlazi na jugoistok, a na severu i zapadu Srbije se razvedrava uz sunčane periode tokom dana. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 18°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

U nedelju u Kruševcu svežije sa prolaznom kišom ujutru koja brzo odlazi na jugoistok, a popodne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 20°C.

U ponedeljak jutro hladno, a tokom dana sunčani periodi sa promenljivom oblačnošću i malo svežije od proseka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 18°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U utorak slično vreme, malo hladnije od proseka i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vrlo malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Od srede sunčano i sve toplije.