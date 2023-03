METEOS: U UTORAK ZNATNO HLADNIJE, MOGUĆA SUSNEŽICA

U utorak hladno u svim krajevima uz sunčane intervale na severu i jači dnevni razvoj oblaka. U toku dana se očekuje mestimična pojava kiše i susnežice, a na planinama iznad 700 mnv sneg. Mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi kiše i snega u brdsko-planinskim predelima. I u nižim predelima centralne i južne Srbije je moguća pojava susnežice i vlažnog snega. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni, na planinama vrlo jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, maksimalna od 5°C na jugu do 9°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 0°C do 4°C.

U utorak znatno hladnije i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom susnežicom i kišom povremeno. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna do 8°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 3°C.

U sredu ujutru slab mraz. U toku dana suvo sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost koja dolazi sa severozapada. Biće malo toplije nego u utorak, ali ipak hladnije od proseka. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Krajem dana vetar slab južni i jugoistočni u ostalim krajevima. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 0°C, maksimalna od 9°C na jugu do 12°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 3°C do 7°C.

U četvrtak i petak sledi dalji porast temperature uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i prolaznu kišu u petak na severu. Za vikend oblačnije sa kišom povremeno uz pad temperature u nedelju.