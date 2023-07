METEOS: U UTORAK UGLAVNOM SUNČANO I VEOMA TOPLO

U utorak pretežno sunčano veći deo dana i vrlo toplo u većini predela, a posebno na jugu. Po Vojvodini ujutru slaba prolazna oblačnost. Popodne se očekuje jači razvoj oblaka na jugozapadu i zapadu Srbije gde se očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Krajem dana su pljuskovi mogući i u centralnim i severnim predelima i ređe na jugoistoku Srbije. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 34°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo.

U sredu nekoliko stepeni niža temperatura i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni, severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 29°C na severu do 34°C na jugu i jugozapadu Srbije. Uveče pretežno suvo i toplo. Na zapadu, jugozapadu i delom na severu Srbije sa mogućom slabom povremenom kišom. Temperatura u 22h od 23°C do 26°C.

U sredu, četvrtak i petak toplo sa sunčanim periodima ali i pojavom promenljive oblačnosti tokom dana sa šansom za kišu ili lokalne pljuskove povremeno.