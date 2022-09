METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU TEMPERATURA OD 7 DO 17°C

U utorak sveže za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati biće na jugu Srbije, a više oblaka ne severu gde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U utorak u Kruševcu sveže za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U sredu hladno za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije i može usloviti povremenu kišu. Samo će na jugu Srbije ostati suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče ponegde slaba kiša u zapadnim i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U četvrtak i petak i dalje hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 14°C do 18°C. U subotu i nedelju sunčano uz vrlo hladna jutra, ali i porast dnevne temperature koja će biti malo iznad 20°C.