METEOS: U UTORAK TOPLO, TEMPERATURA IZNAD PROSEKA

U utorak relativno toplo za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana na severozapadu Vojvodine naoblačenje sa kišom koje se u noći ka sredi premešta ka zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C u Timočkoj Krajini do 5°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna dnevna od 10°C u Negotinu do 18°C u Valjevu i Loznici. Uveče kiša na severu Vojvodine, koja se tokom noći premešta ka jugu. Temperatura u 22h od 5°C do 10°C.

U utorak u Kruševcu toplo za ovo doba godine sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 16°C. Uveče suvo.

U sredu prolazna kiša pre podne, a popodne suvo. Oblaci se premeštaju od severa ka jugu Srbije i od sredine dana dolazi do razvedavanja na severozapadu Srbije. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 11°C do 14°C.

Od četvrtka do kraja sedmice relativno toplo za ovo doba godine uz dnevnu temperaturu od 14°C do 19°C i sa sunčanim periodima. Prolazna naoblačenja u petak i nedelju mogu uzrokovati ređu pojavu kratkotrajne kiše.