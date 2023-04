METEOS: U UTORAK TOPLO, ALI NESTABILNO VREME

U utorak svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kišna zona se premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije, a sredinom dana kiša prestaje na severu Vojvodine uz delimično razvedravanje na tom području. Popodne kiša prestaje u većem delu severne Srbije, a do večeri se zadržava na jugu. Vetar slab do umeren severozapadni, na jugu Srbije pre podne južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C u Valjevu do 20°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče kiša na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura u 22 sata od 10°C do 13°C.

U utorak u Kruševcu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. toplo i nestabilno vreme. Pre podne sunčani intervali, a popodne kiša i lokalni pljuskovi. Vetar ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna oko 17°C. Uveče kiša povremeno.

U sredu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom u centralnim i južnim predelima. Po Vojvodini i u Timočkoj Krajini suvo sa sunčanim peirodima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 17°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 12°C.

U drugoj polovini sedmice sve više sunčanih sati i svakodnevni porast temperature. Za vikend toplo, ali nestabilno uz dnevni razvoj oblaka i moguće lokalne pljuskove.