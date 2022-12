METEOS: U UTORAK TOPLIJE OD PROSEKA, SLABA KIŠA UVEČE

U utorak prolazno naoblačenje sa kišom dolazi sa severozapada i premešta se ka istoku i jugu Srbije. Kiša ujutru zahvata sever Vojvodine, a popodne zapadne i centralne predele, dok na severu Vojvodine kiša prestaje popodne uz delimično razilaženje oblaka. Kiša će tek uveče stići na krajnji jug Srbije. Vetar ujutru i pre podne južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren, a na jugu Banata pojačan. Popodne na severu Vojvodine vetar u skretanju na severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna od 6°C u Subotici do 12°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče na severu suvo, a u centralnim i južnim predelima kiša. Temperatura u 22 sata od 3°C do 7°C.

U utorak u Kruševcu toplije od proseka i suvo do popodnevnih sati. Zatim stiže naoblačenje sa severozapada i donosi kišu uveče. Vetar slab do umeren južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 12°C. Uveče slaba kiša.

U sredu ujutru suvo, a zatim novo naoblačenje sa kišom stiže na zapad i sever Srbije. Na severu Vojvodine biće hladno, a na jugu Srbije toplije za 5°C do 7°C. Više kiše treba očekivati kasnije popodne i uveče na severu Srbije, dok bi na jugu bilo suvo. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna od 4°C u Subotici do 12°C na jugu Srbije. Uveče kiša u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22 sata od 3°C do 7°C.

Od četvrtka do nedelje pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Biće toplije od proseka uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području u subotu. U nedelju krajem dana dolazi do zahlađenja, a u noći ka ponedeljku i u ponedeljak ujutru je moguć sneg i u nižim predelima.