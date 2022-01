METEOS: U UTORAK SUNČANO, TEMPERATURA DO 15°C

U utorak ujutru je ponegde moguća magla. Tokom dana toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost koja se premešta od zapada ka istoku Srbije. Vetar slab južni. Pritisak u padu: pre podne oko normale, a krajem dana ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 4°C do 10°C.

U utorak u Kruševcu sunčani periodi i toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak u padu: pre podne oko normale, a krajem dana malo ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 7°C.

U sredu i dalje vrlo toplo za početak januara sa sunčanim periodima. Krajem dana na severu Vojvodine postepeno naoblačenje i zahlađenje sa kišom koje se tokom noći ka četvrtku širi na ostale krajeve. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 18°C. Uveče povremena kiša na severu Vojvodine. Temperatura u 22h od 4°C na severu Vojvodine do 10°C na jugu Srbije.

U četvrtak hladnije sa kišom, a na zapadu Srbije sa susnežicom i snegom, kao i na planinama. U petak i subotu suvo sa slabim jutarnjim mrazevima uz porast dnevne temperature, a u nedelju je moguće naoblačenje sa kišom.