METEOS: U UTORAK SUNČANO I JOŠ TOPLIJE

U utorak ujutru ređa pojava slabog mraza u zapadnoj i južnoj Srbiji. Tokom dana još toplije vreme nego u ponedeljak sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Očekuju se duži sunčani periodi uz malo oblaka koji se premeštaju sa zapada na istok. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan jugoistočni. Pritisak u naglom opadanju i ispod normale popodne. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na jugu Srbije do 8°C u Beogradu, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 22°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

U utorak u Kruševcu sunčano sa malo oblaka i još toplije. Duvaće umeren istočni i južni vetar. Pritisak ujutru oko normale, a popodne ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura oko -1°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo.

U sredu zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Granica snežnih padavina se spušta popodne i uveče ispod 1000 mnv. Vetar umeren južni i jugoistočni, a na severu u skretanju na pojačan severozapadni i severni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, maksimalna od 8°C na severu Srbije do 14°C u Negotinu i svugde u padu popodne. Uveče kiša, a u noći ka četvrtku može biti susnežice i snega i u nižim predelima zapadne Srbije. Temperatura u 22h od 1°C do 6°C.

U četvrtak hladnije sa kišom, susnežicom i snegom u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, a na severu razvedravanje. U petak ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani periodi i malo toplije. U subotu i nedelju pretežno sunčano uz znatni porast temperature koja će dostizati 20°C.