METEOS: U PONEDELJAK UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA TOPLO

U ponedeljak vedro. Ujutru je moguć slab mraz i ređa pojava magle po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u nedelju. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 2°C, maksimalna od 14°C na jugu i jugoistoku do 19°C na zapadu Srbije, u Loznici. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata od 3°C do 9°C.

U ponedeljak ujutru u Kruševcu slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije nego u nedelju. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura oko -3°C, a maksimalna 17°C. Uveče vedro. Temperatura oko 5°C u 22 sata.

U utorak još toplije vreme i znatno iznad proseka za ovo doba godine. Tokom dana duži sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan jugoistočni. Pritisak u opadanju i ispod normale popodne. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, maksimalna od 18°C na jugu jugoistoku do 22°C na zapadu Srbije, u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

U sredu zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. U četvrtak razvedravanje, a zatim pretežno sunčano u drugoj polovini sedmice uz porast temperature i za naredni vikend oko 20°C.