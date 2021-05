METEOS: U UTORAK PROMENLJIVO OBLAČNO, DO 19°C

U utorak i dalje sveže za ovo doba godine i promenljivo oblačno vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperature ipak par stepeni veće nego u ponedeljak, a biće i malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalnaod 15°C u Dimitrovgradu do 21°C u Somboru.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima i sveže za ovo doba godine. Mogući su i sunčani intervali. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna 19°C.

Od srede sledi postepeno otopljenje uz sve više sunčanih sati. Tokom dana se očekuje slabiji razvoj oblaka. Za vikend još toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne.