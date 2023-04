METEOS: U UTORAK PROMENLJIVA OBLAČNOST, MOGUĆA KIŠA

U utorak se promenljiva oblačnost premešta od severa ka jugu Srbije uz dodatni dnevni razvoj oblaka koji može usloviti ponegde slabu kišu ujutru ili kratkotrajni lokalni pljusak popodne. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 12°C na jugu Srbije do 18°C na severozapadu, u Somboru i Loznici. Uveče suvo u većini predela. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U utorak u Kruševcu promenljiva oblačnost uz moguću kratkotrajnu kišu. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo.

U sredu duži sunčani periodi i suvo. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U četvrtak sunčano i znatno toplije, u svim krajevima izanad 20°C u toku dana. U petak i za vikend vrlo promenljivo vreme sa smenom kišnih i sunčanih intervala uz moguće lokalne pljuskove i postepeni pad temperature. U subotu i nedelju znatno svežije.