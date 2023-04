NAREDNIH DANA TOPLIJE, ALI PROMENLJIVO VREME

April protiče u znaku veoma hladnog i promenljivog vremena. Dobra vest je da će narednih dana biti toplije, ali nastavlja se promenljivo vreme.

Srbija je ovog vikenda pod uticajem visinskog ciklona, koji u Srbiji uslovljava jesenje vreme, a takva vremenska situacija očekuje se sve do utorka.

Dakle, u Srbiji će biti pretežno oblačno, uz uslove za kišu i pljuskove, dok se sneg očekuje na višim planinama.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, maksimalna temperatura drugog dana vikenda biće od 11 do 15°C, u Beogradu do 13°C, a u ponedeljak i utorak od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C.

U sredu se očekuje suvo i toplije, temperatura do 20°C.

Četvrtak će biti najsunčaniji i najtopliji dan od aprila, a maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 23°C.

Nažalost, u toku večeri i noći očekuje se pogoršanje vremena, pa će u petak i tokom narednog vikenda biti svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a maksimalna temperatura biće u padu i kretaće se oko 15°C.

Prema trenutnim prognozama Vaskrs će proteći u znaku promenljivog i svežeg vremena.