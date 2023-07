METEOS: U UTORAK PRETEŽNO SUNČANO I VRLO TOPLO

U utorak pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C u Dimitrovgradu do 22°C u Beogradu, a maksimalna od 32°C do 34°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 28°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 34°C. Uveče vedro i toplo.

U sredu pretežno sunčano i još veća vrućina. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

U četvrtak i petak na severu Srbije nekoliko stepeni manja vrućina uz prolaznu oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano i vrlo toplo, a od nedelje velika vrućina, uz temperature preko 35°C.