METEOS: U UTORAK MALO HLADNIJE, MANJA ŠANSA ZA KIŠU

U utorak hladnije od proseka za početak oktobra i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Postoji šansa za kratkotrajnu kišu ponegde na severu, istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U utorak u Kruševcu malo hladnije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malom šansom za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U sredu nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u utorak za 3 do 5 stepeni. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 18°C na jugoistoku do 23°C ponegde na zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

Od četvrtka do kraja sedmice suvo sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost. Biće malo toplije od proseka za ovo doba godine.