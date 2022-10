METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU SUVO, TEMPERATURA DO 23°C

U subotu suvo i toplo za ovo doba godine. Na severu Srbije sa nešto više oblaka i manje sunčanih intervala, a na jugu sa više sunčanih sati. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 21°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 16°C.

U subotu u Kruševcu relativno toplo uz duže sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 23°C.

U nedelju nekoliko stepeni niža temperatura u odnosu na subotu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 15°C.

Prva tri dana iduće sedmice pretežno suvo sa sunčanim intervalima uz hladna jutra, a tokom dana malo toplije od proseka za prvu polovinu oktobra. U četvrtak je moguća prolazna kiša uz manji pad temperature, a u petak i subotu suvo i toplije prema današnjoj prognozi.