METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU DO -9 DO +5°C

U subotu ujutru jak mraz. Tokom dana hladno za ovo doba godine i pretežno sunčano, a samo na jugu i jugoistoku Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, ujutru severni, a popodne severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -18°C u Sjenici i -14°C u Požegi do -5°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu Srbije do 7°C na severu Vojvodine. Uveče vedro sa mazem. Temperatura u 22h od -4°C do 0°C.

U subotu ujutru u Kruševcu mraz, a tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima i vrlo hladno za ovo doba godine. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -9°C, maksimalna do 5°C. Uveče vedro sa mrazem.

U nedelju ujutru umeren, ponegde jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladno za ovo doba godine. Ipak, dnevna temperatura će biti veća nego u subotu za 3°C do 5°C. Vetar slab severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -3°C, a maksimalna dnevna od 6°C na jugu Srbije do 10°C na severu.

U ponedeljak i utorak sunčano uz nastavak otopljenja. U utorak će biti najtoplije, iznad 15°C u svim krajevima.

U sredu dolazi do naoblačenja sa prolaznom kišom, najpre na severu Srbije. Temperatura ponovo u padu od četvrtka u svim krajevima.