METEOS: U SUBOTU TOPLO, TEMPERATURA DO 30°C

U subotu toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost i lokalni razvoj oblaka koji se premeštaju iz pravca jugozapada. Popodne i krajem dana je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova, sa većom šansom na jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od8°Cu Požegi do 16°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije.

U subotu u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz promenljivu oblačnost koja se premešta iz pravca jugozapada. Popodne i krajem dana je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 30°C.

U nedelju vrlo toplo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura oko 30°C u mnogim mestima centralne i južne Srbije. Popodne i krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova na severu. U ponedeljak i utorak svežije za 10.-ak stepeni sa prolaznom kišom i ređim lokalnim pljuskovima u ponedeljak. Od srede temperatura ponovo u porastu uz sunčano vreme.