DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC U DANIMA PRAZNIKA

Kovid ambulanta od petka do utorka od 07.00 do 17.00 sati;

Služba hitne medicinske pomoći od petka do utorka dežura 24 sata;

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od petka do utorka dežura 24 sata;

Ambulanta u Dijagnostičkom centru petak od 07.00 do 20.00 sati, subota od 08.00 do 18.00, nedelja od 08.00 do 18.00, ponedeljak od 07.00 do 20.00 sati i utorak od 07.00 do 20 sati;

Ambulanta u Konjuhu petak od 07.00 do 14.00 i subota od 08.00 do 14.00 sati, u nedelju ne radi, ponedeljak i utorak od 07.00 do 14.00 sati;

Ambulanta Veliki Kupci petak od 07.00 do 14.00 i subota od 08.00 do 14.00 sati, u nedelju ne radi, ponedeljak i utorak od 07.00 do 14.00 sati;

Ambulanta Veliki Šiljegovac petak od 07.00 do 14.00, subota i nedelja od 08.00 do 14.00 sati, ponedeljak i utorak od 07.00 do 14.00 sati;

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu petak od 07.00 do 20.00 sati, subota i nedelja od 08.00 do 18.00 sati, ponedeljak i utorak od 07.00 do 20.00 sati.

Vakcinalni punkt u Hali sportova neće raditi u petak 30. aprila, subotu 1. i nedelju 2. maja.

Imunizacija građana biće nastavljena u ponedeljak 3. i utorak 4. maja u kruševačkoj Hali sportova od 8 do 20 časova.