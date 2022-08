METEOS: U SUBOTU TOPLO, ALI NESTABILNO VREME

U subotu svežije vreme na severu i zapadu Srbije, dok će na istoku jugu biti toplo, ali manje vruće nego u petak. Tokom dana promenljiva oblačnost uz jači razvoj oblaka sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima u većini krajeva. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i lokalno obilnijom kišom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 26°C u Valjevu do 35°C na krajnjem istoku i jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 17°C na severu do 23°C na jugu.

U subotu u Kruševcu toplo, ali nestabilno uz razvoj oblaka i pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 19°C, a maksimalna do 31°C, popodne u padu.

U nedelju još svežije i pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

Prva tri dana iduće sedmice se nastavlja svežije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa čestom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 22°C do 27°C. U drugoj polovini sedmice više sunčanih sati i postepeno toplije sa manjom šansom za pljuskove.