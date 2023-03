METEOS: U SUBOTU SLAB JUTARNJI MRAZ, TOKOM DANA SUNČANO

U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u petak. Malo oblaka biće na krajnjem jugoistoku Srbije, a nešto više oblačnosti samo u Negotinskoj Krajini. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 2°C, a maksimalna od 10°C u Negotinu do 17°C na zapadu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata od 0°C do 6°C.

U subotu ujutru u Kruševcu slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u petak. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura oko -2°C, a maksimalna do 16°C. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata oko 3°C.

U nedelju pretežno sunčano uz dalji porast temperature koja će dostizati 20°C ponegde u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Tokom popodneva i večeri umerena oblačnost dolazi sa zapada. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -3°C do 5°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu na jugu do 20°C na zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 4°C do 10°C.

U ponedeljak, utorak i sredu relativno toplo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima i sa šansom za malo kiše između utorka i srede i u sredu u centralnim i južnim predelima. Od četvrtka sunčano i još toplije.