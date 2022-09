METEOS: U SUBOTU OBLAČNO I HLADNIJE SA KIŠOM

U subotu toplo, ali uz naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima pre podne na jugozapadu i jugu Srbije, a zatim i u centralnim predelima. Popodne druga oblačnost sa severa zahvata Vojvodinu i uz dodatni razvoj donosi pljuskove i u tim predelima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, a uveče na severu Vojvodine severni vetar. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 28°C. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 16°C do 20°C.

U subotu u Kruševcu naoblačenje pre podne sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima tokom dana. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 22°C. Uveče je moguća kiša i pljuskovi.

U nedelju svežije sa prolaznom kišom ujutru koja brzo odlazi na jugoistok, a na severu i zapadu Srbije se razvedrava uz sunčane periode tokom dana. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 15°C, a maksimalna od 18°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

Prva tri dana iduće sedmice malo hladnije vreme od proseka i umereno oblačno sa sunčanim periodima i vrlo malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. U drugoj polovini iduće sedmice sunčano i toplije.