METEOS: U SREDU UJUTRU SLAB MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE

U sredu ujutru slab mraz. U toku dana suvo sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost koja dolazi sa severozapada. Biće malo toplije nego u utorak, ali ipak hladnije od proseka. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Krajem dana vetar slab južni i jugoistočni u ostalim krajevima. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 1°C, maksimalna od 9°C na jugu do 12°C na zapadu i severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 3°C do 7°C.

U sredu ujutru u Kruševcu slab mraz. U toku dana sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost popodne. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 11°C. Uveče suvo.

U četvrtak ujutru retka pojava slabog mraza. U toku dana znatniji porast temperature u odnosu na sredu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 6°C, maksimalna od 14°C u Vranju do 20°C na severu i zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U petak umereno toplo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i prolaznu kišu na severu. Za vikend oblačnije sa kišom povremeno uz pad temperature u nedelju.