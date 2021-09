METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU TEMPERATURA DO 13°C

U sredu vrlo hladno za ovo doba godine uz naoblačenje sa kišom povremeno koje ujutru zahvata najpre Vojvodinu. Kišni oblaci se brzo premeštaju ka centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar umeren, povremeno pojačan, severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče na severu suvo i hladno, a u centralnim i južnim predelima ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu hladno i suvo jutro, a od sredine dana oblačno sa kišom povremeno. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 13°C.

U četvrtak vrlo hladno jutro uz manji porast dnevne temperature i sunčane intervale tokom dana uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umerenseverni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 15°C do 19°C.

U petak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. U subotu i nedelju još toplije i pretežno sunčano. U ponedeljak je moguće naoblačenje sa prolaznom kišom.